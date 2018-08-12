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ABD’de okul otobüsü devrildi: 20 çocuk yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde, piknikten dönen çocukların bulunduğu okul otobüsünün devrilmesi sonucu 20 çocuk yaralandı.

  • İHA
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ABD’nin New Jersey eyaletinin Doğu Brunswick bölgesinde yetişkinler ve çocuklardan oluşan 42 kişiyi taşıyan okul otobüsü I-95 NJ Turnpike otoyolunda iki yolun arasındaki bariyerlere çarparak takla attı.
 
New Jersey eyalet polisi, takla atan otobüste yaralanan 20 çocuğun tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Okul otobüsünün Newark Belediye Başkanı Ras Baraka'nın sponsorluğunda, Millstone'daki Black Bear Country Club'da piknikten dönen çocukları taşıdığını belirtti.
 
Yetkililerden yapılan açıklamada, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs takla atarak ters döndü, ancak kazada herhangi ölüm veya ciddi yaralanma olmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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