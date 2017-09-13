ABD'de bir liseye silahlı saldırı meydana geldi

Washington eyaletine bağlı Spokane şehrinde Freeman Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken içeride mahsur kalan öğrencilerin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ölen kişinin bir öğrenci olduğu öğrenildi..

Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir şüpheli gözaltına alındı.