ABD'de öldürülen siyahinin kardeşinden belediye meclisinde protesto

ABD'de 18 Mart'ta polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Stephon Clark'ın kardeşi Stevante Clark, belediye meclisinde yapılan bir toplantıyı arkadaşlarıyla birlikte basarak "polis şiddetine" tepkisini gösterdi.

Kaliforniya eyaletinin Sacramento kentinde önceki hafta sonu yaşanan olayın ardından protestolar düzenleyen grup, kentin belediye meclisinde yapılan bir toplantıyı yarıda kesti.

Kardeşinin polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren Stevante Clark, yarıda böldüğü toplantıda belediye meclisi üyelerine "Hepimizi hayal kırıklığına uğrattınız." sözleriyle tepki gösterdi. Toplantının yapıldığı salonda önce üyelerin bulunduğu masaya çıkan Clark, daha sonra bir mikrofon alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kardeşinin fotoğrafını meclis üyelerine gösteren Clark, "Onu vurup bizden aldınız." diye bağırdı ve kardeşinin silahsız olduğunu dile getirdi.

18 Mart tarihinde Sacramento polisi tarafından kendi bahçesinde 20 kurşunla vurulan 22 yaşındaki Stephon Clark'ın silahsız olduğu ortaya çıkmış, olayın ardından kentin çeşitli bölgeleri siyahilerin düzenlediği protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Sterling'i öldüren polislere ceza yok

Öte yandan dün açıklanan karara göre, ABD'de 2016 yılında Alton Sterling adlı siyahi bir Amerikan vatandaşını vurarak öldüren iki beyaz polisin ceza almayacağı bildirilmişti.

Olayın yaşandığı Louisiana eyaletinin başsavcısı Jeff Landry, salı günü yaptığı açıklamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlı iki beyaz polisin, Sterling'i vururken "Makul ve kabul edilebilir" şekilde hareket ettiğini savunmuş ve polislere ceza verilmeyeceğini belirtmişti.

5 Temmuz 2016'da yaşanan olayda Sterling, Salamoni ve Lake adlı iki beyaz polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Polis raporlarında Salamoni'nin Sterling'e 6 kurşun sıktığı yazılmıştı.