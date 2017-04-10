Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de oy verme işlemi sona erdi

16 Nisan anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci sona erdi. 7 bölgede kurulan sandıklarda resmi olmayan bilgilere göre toplam 33 bin civarında oy kullanıldı; gümrüklerle birlikte bu sayının 35 bini aşması bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci sona erdi.

Başkent Washington'ın yanı sıra New York, Los Angeles, Miami, Houston, Boston ve Chicago'da kurulan sandıklarda oylarını kullanan vatandaşlar, son gün de sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

Resmi olmayan bilgilere göre 1 Nisan'da başlayan süreçte ABD genelinde toplam 32 bin 920 oy kullanıldı. Gümrüklerde kullanılan 2 bin civarındaki oy ile birlikte 16 Nisan halk oylaması için ABD'de kullanılan toplam oy sayısının 35 bini aşması bekleniyor.

Buna göre en fazla seçmene sahip New York bölgesinde toplam 12 bin 887, Washington'da 4 bin 376, Los Angeles'ta 4 bin 573, Boston'da 3 bin 213, Chicago'da 3 bin 140, Houston'da 2 bin 488 ve Miami'de ise 2 bin 243 kişi sandığa giderek demokratik tercihini yaptı.

Yetkililer, 1 Kasım 2015'teki son seçimlerde ABD'deki oy kullanma oranının yüzde 30 düzeyinde olduğunu hatırlatarak, halk olamasında yüzde 35 civarında gerçekleşen oranın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.

Oyların bugün Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından Türk Hava Yolları ile partili sandık saklama kurulu üyelerinin de eşliğinde İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi bürosuna götürüleceği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA