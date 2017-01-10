ABD'deki bir bankada rehine krizi
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir bankaya soygun için giren silahlı bir kişinin içerideki çalışanları rehin aldığı öğrenildi.
ABD polisi, Alabama eyaletindeki bir bankaya soygun niyetiyle giren silahlı kişinin içerideki çalışanları rehin aldığını duyurdu.
CBS News’in Tuscaloosa polisine dayandırdığı haberinde, en az bir silahlı saldırganın Credit Union şubesine hırsızlık amacıyla girdiği ve belirsiz sayıdaki çalışanı rehin aldığı aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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