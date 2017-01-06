ABD'de Rus karşıtı senatör istihbaratın başına geçiyor!

ABD'nin yüksek tirajlı gazeteleri Amerikan Washington Post ve NY Times gazetelerinin haberine göre, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump'ın ülke istihbaratının başına getireceği isim Dan Coats. Dan Coats senatörlüğü sırasında Rusya karşıtı hamleleriyle tanınıyor.

Dan Coats'ın görevi yakın zamanda James Clapper'den devralacağı kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde yeni başkan Donald Trump'ın Amerikan İstihbarat Servisleri'ni açık bir şekilde eleştirmesinin ardından gözler Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine kimin getirileceğine kilitlenmişti.

Trump'ın eleştirilerinin ana konusunu istihbarat servisleri tarafından medyaya verilen demeçlerdeki Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ni manipüle ettiği iddiaları oluşturuyordu. Halihazırda görevde bulunan istihbarat şefleriyle Donald Trump'ın bugün görüşeceği bilgisi medyaya verilmişken hemen ardından Dan Coats isminin yeni direktör olarak geçmeye başlaması kafada soru işaretleri oluşturdu.

Şu an görevde bulunan Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper Kasım ayında istifasını açıklamıştı. 2010'dan beri bu görevi sürdüren Clapper döneminde NSA skandalı ve CIA-FBI arasındaki çekişmeler patlak vermişti.

Dan Coats kimdir?

Uzun zamandır ABD siyasetinde boy gösteren Dan Coats 1989'dan 1999'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana senatörlüğünü yaptı. Senatörlükten emekli olduktan hemen sonra Almanya Büyükelçisi olan Coats, 2001-2005 arasında bu görevi yerine getirdi. 2011-2016 yılları arasında tekrar Indiana Senatörü olan Coats, 2011 yılında Libya'da yaşanan askeri krizde Alman Başbakanı Angela Merkel'i çekimser kalarak harekatı yavaşlatmakla suçlamıştı.

Ayrıca Dan Coats Rusya'nın Kırım'ı işgaline karşılık ABD tarafından uygulanacak müeyyidelerin hazırlanmasında emeği bulunan 9 kişilik ekibin de içindeydi. O tarihlerde verdiği bir röportajda Coats, yaptırım kanununu bir onur olarak gördüğünü belirtmişti.