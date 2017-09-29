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ABD'de Sağlık Bakanı istifa etti

Beyaz Saray, Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını sunduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifayı kabul ettiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını kabul ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanı Thomas Price bugün istifasını sundu ve Başkan da bu istifayı kabul etti. Başkan bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Don Wright'ı vekaleten bakanlığa atamayı düşünmektedir." ifadelerine yer verildi.

Wright'ın son olarak Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Price, bazı özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve binlerce dolarlık uçuş masraflarını federal bütçeye ödettiği iddialarıyla ilgili yoğun şekilde eleştiriliyordu. ABD Kongresinde de Price'ın kamuya ait jetleri kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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