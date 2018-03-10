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ABD'de silahlı bir saldırgan 3 kişiyi rehin aldı

ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi.

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ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi. 

Görgü tanıkları 30 kez silah sesi duyduklarını aktarırken, olayda ölü yada yaralı olup olmadığı şimdilik açıklık kazanmadı. Polis yetkilileri halka aktif silahlı saldırı bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı.

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