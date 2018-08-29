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ABD'de Sarraf ve Atilla davalarını yürüten FBI yetkililerine ödül verildi

ABD'de İsrail yanlısı çizgisi ve Türkiye aleyhindeki yayınlarıyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD), Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına ödül vermesi tepki çekti.

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ABD'de İsrail yanlısı çizgisi ve Türkiye aleyhindeki yayınlarıyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD), Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına ödül vermesi tepki çekti.
FDD'nin Washington'da gerçekleştirdiği ulusal güvenlik zirvesinde,  bazı FBI ajanlarına "cesaret" ödülü verildi.
 
New York'ta görülen ve Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet  Hakan Atilla'nın yargılandığı dava sürecini takip eden savcı yardımcılarına ve  FBI ajanlarına ödül verilmesi tepki topladı.
 
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin de  yer aldığı ve "ulusal güvenlik zirvesi" temalı bir etkinlikte, Atilla davasındaki   ajanlara ödül verilmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "mizah  konusu" yapıldı.
 
Bazı kullanıcılar ise, aktif çalışan devlet görevlilerinin, bir davayı  taraflı yayınlarla takip eden bir kuruluştan ödül almasının etik açıdan doğru  olmadığına vurgu yaptı.
 
Toplam yedi kişiye ödülü, FDD'nin Türkiye aleyhindeki çıkışlarıyla  tanınan Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer verdi.
 
FETÖ'cü firari polise "kahraman" dedi
 
Ödül alan FBI ajanlarından Jennifer McReynolds, konuşmasında Atilla  davasının tanıklarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari polis Hüseyin  Korkmaz'dan "kahraman" diye söz etti. McReynolds'ın bu sözleri, davadaki FETÖ  etkisini ve FETÖ kaynaklı sözde delillerin nasıl kullanıldığını bir kez daha  ortaya koydu.
 
Büyükelçi Kılıç'tan tepki
 
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, skandal ödül  töreniyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dava ile FETÖ  arasındaki bağa dikkati çekti.
 
McReynolds'a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, "Onun  açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki  motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır. O sözde delilleri/kayıtları kimlerin  ürettiğini ve oradaki kötü niyeti kendisi herkesten daha iyi biliyor." ifadesini kullandı.
 
Kılıç, McReynolds'ın "kahraman" diye söz ettiği FETÖ'cü eski firari  polis Hüseyin Korkmaz'ın ABD'ye nasıl getirildiği, bu kişinin seyahat ve  konaklama masraflarının nasıl ayarlandığı ve üretilmiş sözde delilleri mahkeme  salonunda nasıl sunduğunu da sorgulayarak, FBI ajanına bu konularda konuşmaktan  neden kaçındığını sordu.
 
Kılıç, firari FETÖ'cü Korkmaz'a "kahraman" diyen FBI ajanına atfen,  "Dolayısıyla onun açıklamaları en azından yargı tarafsızlığı ilkesine karşı büyük  bir ayıptır ve bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça  göstermektedir." görüşünü paylaştı.
 
Taraflı kuruluşun yöneticileri bilirkişi olmuştu
 
ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen FDD'nin  Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer, Hakan Atilla  davasında duruşmalara "bilirkişi" olarak tayin edilmeleri de tartışmalara neden  olmuş, Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen bir kurumun tepe yöneticilerinin Atilla  davasındaki rolleri sorgulanmıştı.
 
Aynı soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykan Erdemir de Atilla davasının  tanık listesinde yer almıştı.
 
Firari FETÖ'cü Canıtez de tanıklar arasındaydı
 
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 17/25 Aralık  yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, "FETÖ üyesi olmak"  suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Bankalar  Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez de Atilla davasındaki tanıklar arasında yer  almıştı.
 
ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi  olarak görev yaptığı belirlenen Canıtez'in, Atilla davasına "Türkiye'den yasa  dışı şekilde delil ve belge götürdüğü" tespit edilmişti.
 
Duruşmaların ilerleyen safhasında mahkemeye çıkan FETÖ firarisi  Canıtez, söz konusu belgeler üzerinden Türkiye aleyhinde tanıklık yapmıştı.
 
FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecinde elde ettiği yasa dışı belgelerin  Atilla davasında yoğun olarak kullanılması Atilla'nın avukatı Cathy Fleming  tarafından sık sık gündeme getirilmiş, söz konusu belge ve kayıtların "çalıntı ve  sahte oldukları" belirtilmişti.

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