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New York'ta silahlı saldırı... Yaralılar var

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede tüfekle çevredekilere ateş eden silahlı saldırganın öldüğü bildirildi.

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Polisten yapılan açıklamada, Bronx Lebanon Hastanesindeki saldırganın çok sayıda kişiyi yaraladığı ve kendisinin de öldüğü belirtildi. Ancak açıklamada saldırganın polisler tarafından mı etkisiz hale getirildiği yoksa intihar mı ettiği bilgisi yer almadı.

Yerel basında çıkan haberlerde, silahlı saldırganın eski hastane çalışanı doktor Henry Bello olduğu ve tüfeğini doktor önlüğü içinde sakladığı öne sürüldü.

Haberlerde, olayda yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği aktarılırken polis henüz bu bilgiyi teyit etmedi.

Ayrıca saldırıda 4-6 arasında kişinin silahla yaralandığı bildirildi.

Saldırganın öldüğünün duyurulmasının ardından hastane giriş çıkışları normale döndü. Birçok hasta ve hastane çalışanının elleri havada binadan çıktığı görüldü.

Polis, silahlı saldırı ihbarının ardından hastaneye operasyon düzenlemiş ve hastane giriş çıkışlarını kapatmıştı.

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