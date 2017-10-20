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ABD'de silahlı saldırı

Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu biri öğrenci iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı - Üniversite yerleşkesi yakınındaki olayda, saldırganın da öldüğü açıklandı

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 ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda saldırganın da öldüğü duyuruldu.

Fort Collins polisi, Colorado Üniversitesi yerleşkesi yakınında yaşanan silahlı saldırıda, biri öğrenci iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, saldırganın da öldüğü ifade edildi.

Polis, saldırganın kurbanlardan en az birini tanıdığına inandıklarını ve olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirtti.

Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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