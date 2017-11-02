ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Thornton kentinde bir süpermarkette açılan ateş sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Thornton Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte ülkenin en büyük süpermarketler zincirinden birine ait mağazada silahla ateş açıldı.

Polis, olayda en az iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgeyi güvenlik çemberi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis, saldırganın "aktif" halde olmadığını bildirdi.

Thornton polisi, görgü tanıklarını bilgi vermek üzere süpermarket otoparkındaki ekiplerle temasa geçmelerini istedi.

Denver'a yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki Thornton'da yaklaşık 136 bin kişi yaşıyor.