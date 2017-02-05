Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de temyiz mahkemesinden Trump'ın talebine ret

ABD'de temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin 7 ülkeye uyguladığı vize yasağının sürmesi yönündeki talebini reddetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de Temyiz Mahkemesi Trump yönetiminin 7 ülkenin vatandaşlarına ziyaret yasağı uygulamasını durduran kararı için yaptığı başvuruyu reddetti.
 
Mahkeme 7 ülke vatandaşına ziyaret yasağı getiren kararnamenin durdurulmasını onadı.
 
ABD Başkanı Donald Trump 27 Ocak tarihinde imzaladığı başkanlık kararnamesinde Suriye'den mülteci kabulünü durdurmuş tüm mülteci başvurularını dört aylığına askıya almıştı.
 
Trump'ın kararnamesindeki yasaklar ilk olarak Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarını etkiliyordu.
 
Trump'ın mülteci kararnamesini imzalamasının ardından önce New York Federal Mahkemesi, kararı geçici olarak askıya almıştı. Daha sonra Washington eyaletindeki Seattle kentinde Federal Yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
 
TRUMP'TAN DURDURMA KARARINA İTİRAZ 
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu.
 
Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir mesajla Erdoğan’a ulaştı

Bir mesajla Erdoğan’a ulaştı

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

Trabzonlu işçinin buzlu gölette kuğu kurtarma mücadelesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA