ABD'de Trump'ın vergi tasarısı Senato'dan geçmedi

ABD Senatosu yetkilileri, Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde kabul edilen vergi tasarısının "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiği için Senatoda oylanamayacağını açıkladı.

Demokratların desteği olmadan tasarıyı geçirmeye çalışan Cumhuriyetçi senatörler, "Byrd Kuralı" adı verilen kriterleri ihlal eden iki maddeyi metinden çıkardıktan sonra oylamaya sunacaklarını bildirdi. İlgili maddelerin birkaç üniversitenin vergiden muaf tutulması ve üniversite eğitimine yönelik tasarruf fonlarının kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.

Adını Demokrat Senatör Robert Bryd'den alan kural, "uzlaşma" uygulaması çerçevesinde oylamaya sunulan tasarıların 60 yerine 51 oyla onaylanabilmesini mümkün kılıyor.

Temsilciler Meclisinde yeniden oylanacak

Temsilciler Meclisinin tasarının "Bryd Kuralı"nı ihlal eden maddeler çıkarıldıktan sonra Senatoda oylanacak son versiyonunu tekrar oylaması gerekecek.

ABD yasalarına göre bir kanun teklifinin yasalaşabilmesi için Kongrenin her iki kanadında kabul edilmesi, bunun gerçekleşmesi durumunda son olarak ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.