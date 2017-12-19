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ABD’de Türklere hizmet verecek oyun parkı açıldı

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Türkler için Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğunun girişimleri ve TİKA’nın katkılarıyla inşa edilen çocuk parkı açıldı.

  • İHA
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ABD’nin Massachusetts eyaletindeki West Springfield kentinde yaşayan Türk toplumu için Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğunun girişimleri ve Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) katkılarıyla inşa edilen çocuk parkı açıldı.

Parkın açılışı için düzenlenen törene Boston Başkonsolosu Ömür Budak’ın yanı sıra Massachusetts Eyalet Senatörü James T. Welch, Massachusetts Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Michael J. Finn, Batı Massachusetts Valilik Ofisi Direktörü Michael Knapik, West Springfield Belediye Başkanı William Reichelt ve West Springfield Belediye Meclisi Üyesi Daniel O’Brien ile Ahıska ve Türk dernekleri yöneticileri katıldı. Şenlik havasında geçen törende çok sayıda Ahıskalı ve Türk aile da hazır bulundu.

Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğunun girişimleri ve TİKA’nın katkılarıyla inşa edilen parkın proje sürecinde ve gerekli izinlerin sağlanmasında bölgedeki Ahıska ve Türk derneklerinin de önemli destek sağladığı belirtildi.

Ahıska sürgününde, 15 Temmuz darbe girişiminde ve vatan savunmasında şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşunun yapılması ve Türk ve Amerikan milli marşların seslendirilmesiyle başlayan törende Massachusetts Valisi Charlie Baker ve Vali Yardımcısı Karyn Polito’nun açılış töreni için özel olarak imzaladıkları bildiri okundu.

Boston Başkonsolosu Budak, törende yaptığı açıklamada, “Türkiye, anavatanlarından 73 yıl önce korkunç şartlarda sürgün edilen ve bugün dokuz ayrı ülkede yaşayan Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyor ve dünyanın hangi köşesinde olurlarsa olsunlar her zaman onların yanında yer alıyor” dedi.

Törene katılan Amerikalı misafirlere de teşekkürlerini sunan Budak, parkın tüm çocuklara Türkiye’den yeni yıl hediyesi olduğunu ve hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından parkın açılış kurdeleleri çocuklarla birlikte kesildi.

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