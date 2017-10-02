ABD'de ulusal yas ilan edildi
Las Vegas'taki saldırının ardından ABD'de ulusal yas ilan edildi.
ABD'nin Las Vegas kentindeki bir müzik festivaline silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 50 kişi hayatını kaybetti, 406 kişi yaralandı. Stephen Paddock isimli 64 yaşındaki saldırganın intihar ettiği açıklandı.
Las Vegas'taki saldırının ardından ABD'de ulusal yas ilan edildi.
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