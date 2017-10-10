ABD'de üniversite öğrencisi polis memurunu öldürdü

Teksas Tech'ten yapılan açıklamada, Hollis Daniels adlı öğrencinin pazartesi akşam saatlerinde yurtlardaki kontrol sırasında odasında uyuşturucu bulunması üzerine güvenlik merkezine götürüldüğü belirtildi.

Daniels'ın yanında bulunan silahı çıkararak görevli memura ateş ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şüpheli, olay sonrası yaya olarak kaçmış, ardından kampüs polisi tarafından Lubbock Belediye Amfitiyatrosu yakınında yakalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetimi, şüphelinin firari durumda olduğu saatlerde sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampüse giriş çıkışların yasaklandığını belirtti, kampüsteki öğrenci ve personeli "güvenli bir yere sığınmaları" konusunda uyardı.

Şüphelinin yakalanmasının ardından giriş çıkış yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Teksas Valisi, Üniversite Rektörü ve Emniyet Müdürü hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajları yayınladılar.

Dünyada kişi başına en fazla ateşli silahın düştüğü ülke olan ABD'de 2011-2015 yılları arasında ateşli silahlardan dolayı yaklaşık 167 bin kişi hayatını kaybetti. ABD tarihi boyunca ülkenin girdiği savaşlarda ölen Amerikan vatandaşlarının sayısı 1 milyon 171 bin civarındayken ülkede ateşli silahlardan dolayı ölenlerin sayısının yaklaşık 1 milyon 393 bin olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) "Küçük Silahlar Araştırmasına" göre, dünya nüfusunun yüzde 4,4'ünü oluşturan ABD, tüm dünyadaki ateşli silahların (650 milyon) yaklaşık yüzde 42'sine sahip. Buna göre, şu anda ABD'de 300 milyondan fazla ateşli silah olduğu tahmin ediliyor.