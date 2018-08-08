Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de vurulan Türk polisin durumu ciddiyetini koruyor

ABD'nin Colorado Springs kentinde, görev esnasında kafasından vurularak ağır yaralanan polis memuru Cem Düzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

El Paso Polis Departmanından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Colorado Springs Emniyet Müdürlüğünde görevli Düzel'in geçen perşembe gecesi bir ihbarı değerlendirmek üzere gittiği ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarında bir zanlıyla girdiği silahlı çatışmada başından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Olay yeri yakınlarındaki UCHealth Memorial Hastanesine kaldırılan 5 yıllık polis memuru Cem Düzel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölge halkı da hastane önünde toplanarak, yaralı polis memuru Düzel için dua etti.

Polis kaynakları, Cem Düzel'in ağır yaralandığı çatışmaya neden olan, daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen zanlı Karrar Noaman Al Khammasi'nin ise tutuklandığını duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA