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ABD'de yabancı ajan statüsü verilen RT, Washington'daki yayınına son veriyor

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verdiğini belirtti.

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Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verdiğini belirtti.

Simonyan, Washington'a yayın sağlayan şirketin RT'yi yayından çıkardığını açıklarken, diğer yandan Bloomberg, RT'nin yayınına 1 Nisan gecesi son verileceğini aktarmıştı. Sputnik'e konuşan Simonyan, "Bloomberg ne yazırsa yazsın, kaynakları ne söylerse söylesin, biz bunun ABD'de zorunlu olarak 'yabancı ajan' damgasının vurulması sebebiyle yaşandığını biliyoruz" dedi.

Televizyonun Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydededen Simonyan, "Eski Dışişleri Sözcüsü'nün dediği gibi, şeffaflık ve demokrasi egzersizlerine hoş geldiniz" diye ekledi.

Öte yandan RT'den yapılan açıklamaya göre, Washington'daki yayının son günü 31 Mart olacak.

(Sputnik)

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