ABD'de Yahudilerden İsrail karşıtı karara destek

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı söylemler içeren dövizler taşıyan grup, BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin veto hakkını kullanmaması sonucu kabul edilen karar tasarısının İsrail'i uluslararası alanda yalnız bırakmasından duydukları memnunluğu dile getirdi. Grup adına gazetecilere bir açıklama yapan Haham David Feldman, 'Siyonizme karşı Yahudiler' topluluğunun BM Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı desteklemek için BM önünde toplandıklarını belirterek 'Güvenlik Konseyi, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin yasal olmadığını açıkladı ve biz bu kararı destekliyoruz. Bu kararı çok uzun zamandır bekliyorduk, buna destek veren tüm ülkeleri de kutluyoruz' dedi. Kararın yalnızca Filistin halkına değil tüm dünyadaki Yahudiler için de yararlı olacağını söyleyen Feldman, 'Filistinlilere, Yahudiler adına yıllardır uygulanan politikalar ve yerleşim girişimleri nefretten başka bir şey ortaya çıkarmadı. Bu kararın barışa ve Filistinlilerin haklarının geri verilmesine yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Feldman, İsrail'in 1967 sınırlarına değil 1948 sınırlarına geri dönmesi gerektiğini de söyledi.