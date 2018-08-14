ABD'de yeni bir uçan dinozor türü keşfedildi!

BBC'deki habere göre, Brigham Young University'den (BYU) Jeoloji Bilimleri Profesörü Brooks Britt, araştırmalar sırasında kemikler bulduklarını ve bunların 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini aktardı.

Keşif alanında 18 bin adet kemik bulduklarını ve uçan dinozorların bir türüne ait olduğunu ifade eden Britt, yeni türe "kutsal rüzgar" ismini verdiklerini vurguladı.

Pterosaur türlerinin, dünyada yaşayan ilk uçan canlılar oldukları belirtiliyor.

Bilim insanları, günümüzde uçan dinozorlara ait kalıntılara rastlamanın çok nadir görüldüğünü kaydediyor.

Pterosaurlar, uçan ilk omurgalı canlı olması bir yana yeryüzünün semalarına 150 milyondan fazla yıl hakim olmasıyla da adından söz ettiren uçan sürüngen olarak tanınıyor.

Pterosaurlar, ön ayaklarından gelişen kanatlarının genişliği 12 metreye kadar ulaşabiliyor.