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ABD'de yeni bir uçan dinozor türü keşfedildi!

Bilim insanları, ABD'de 200 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen yeni bir uçan dinozor (pterosaur) türü keşfetti.

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BBC'deki habere göre, Brigham Young University'den (BYU) Jeoloji  Bilimleri Profesörü Brooks Britt, araştırmalar sırasında kemikler bulduklarını ve  bunların 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini aktardı.
 
Keşif alanında 18 bin adet kemik bulduklarını ve uçan dinozorların bir  türüne ait olduğunu ifade eden Britt, yeni türe "kutsal rüzgar" ismini  verdiklerini vurguladı.
 
Pterosaur türlerinin, dünyada yaşayan ilk uçan canlılar oldukları  belirtiliyor.
 
Bilim insanları, günümüzde uçan dinozorlara ait kalıntılara  rastlamanın çok nadir görüldüğünü kaydediyor.
 
Pterosaurlar, uçan ilk omurgalı canlı olması bir yana yeryüzünün  semalarına 150 milyondan fazla yıl hakim olmasıyla da adından söz ettiren uçan  sürüngen olarak tanınıyor.
 
Pterosaurlar, ön ayaklarından gelişen kanatlarının genişliği 12 metreye kadar ulaşabiliyor.
 

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