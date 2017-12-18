ABD'deki tren kazası: 6 ölü, 80 yaralı
ABD'nin Washington eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
- İHA
ABD'nin Washington eyaletinde yolcu treni raydan çıkmıştı. Yetkililer, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı.
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