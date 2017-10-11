ABD'de Yüksek Mahkeme 'seyahat yasağı' davasını reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin "nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına" getirmek istediği seyahat yasağına ilişkin davayı, konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmış olması gerekçesiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin 24 Eylül'de çıkardığı "seyahat kısıtlamalarını içeren yeni düzenlemenin, önceki seyahat yasağı ve onunla ilgili hukuki süreçleri hükümsüz kıldığına" dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeyle önceki seyahat yasağının anlamının kalmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumda ABD 4. Temyiz Mahkemesi ile 9. Temyiz Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararlarının da geçersiz olduğu belirtildi.

Öte yandan Yüksek Mahkemenin bu kararının ardından Trump yönetiminin önceki seyahat yasağının yerine 24 Eylül'de getirdiği yeni seyahat kısıtlaması düzenlemesiyle ilgili şu anda herhangi bir hukuki engelin bulunmadığı kaydedildi.

Son düzenlemeyle ilgili federal veya eyalet düzeyinde henüz hukuki bir adım atılmazken, Amerikalı Müslümanlar ve listeye sonradan eklenen ülke vatandaşları duruma tepki gösteriyor.