ABD'deki 'çifte bilet' skandalında yaralanan yolcunun tedavisi sürüyor

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları'nın güvenlik görevlileri nezaretinde yerde sürükleyerek uçaktan attığı yolcu David Dao’nun hala Chicago’da bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Doktor Dao adına kamuoyuna açıklamada bulunan avukatları, almış olduğu yaralar nedeniyle müvekkillerinin hala Chicago’da bir hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Dao ailesinin; olay sonrası kamuoyundan görmüş oldukları destek için minnettar olduğunu ifade edilen açıklamada, “Ailesi, doktor David Dao hastaneden çıkarılıncaya medyaya bir açıklama yapmak istemiyor” denildi.

Basın mensuplarına olayı anlatan bazı United Havayolları’nın 3411 sefer sayılı uçuş personeli de 69 yaşındaki yolcu Dao’nun başını koltuk kolçaklarına çarparak yaralandığını gördüklerini bildirdi.

Şirketin hisselerinde bir günde 1 milyar dolarlık kayıp

Öte yandan Pazar günü yaşanan olayın ardından United Havayollarının sahibi olan United Continental Holdings'in (UCH) New York borsasında işlem gören hisselerinde de düşüş yaşandı.

Olayın ardından ilk gün şirketin hisselerinde çok büyük dalgalanma görülmese de, pazartesi günü 71,52 dolardan kapanan UCH'nin hisseleri salı günü 68,37 dolara kadar geriledi.

Böylece, salı günü, şirketin hisseleri yüzde 4,4 değer kaybederken, UCH'nin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar dolar azalarak 21.59 milyar dolara geriledi.

Çarşamba günü toparlanan UCH hisseleri TSİ 21:20'de 70,45 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 22.25 milyar dolar civarında seyrediyor.