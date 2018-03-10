'ABD'deki gümrük vergisi artışı global ticareti daraltabilir'

Sektör yöneticileri ve uzmanlar, ABD'nin çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almasının dünya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, alüminyum ve çelik ithalatı üzerinden tahsil edilecek bu verginin muhatabının ABD'deki ithalatçı şirketler olacağını belirterek, ABD'de yerleşik olup da bu eşyaları ithal eden şirketlerin vergi ödeyeceğini ifade etti.

ABD'deki üretici şirketler tarafından çelik ve alüminyum ithal edilmesi durumunda, ek vergiler nedeniyle ithalat maliyetlerinin artabileceğine işaret eden Uçak, "Girdiler üzerindeki bu vergi aynı zamanda üretim maliyetlerini etkileyebilir. Üretim maliyetlerinin artması sonucu karlılık veya nihai ürünün satış fiyatının yükselmesi, rekabet avantajını olumsuz yönde etkileyebilir." dedi.

Uçak, ayrıca ABD'deki üreticilerin söz konusu çelik ve alüminyumu yurt içinden tedarik etme yoluna gitmeleri durumunda, bu eşyaları ihraç eden ülkelerin dış ticaret hacminde daralma yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Türkiye’nin de ABD'ye çelik ihracatında söz sahibi olduğunu dikkate alırsak, çelik ihracatçılarımızın ek vergilerden etkilenebileceği söyleyebiliriz." diye konuştu.

Diğer yandan, ABD'nin uygulamayı planladığı bu vergiye, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerin benzer şekilde karşılık vermesi durumunda global anlamda ham madde fiyatlarında artış yaşanabileceğini belirten Uçak, "Bu artışın sektördeki karlılığı olumsuz etkileyeceğini belirtmemiz gerekir. Dünya ticaretinde söz sahibi olan ülkelerin gümrük vergilerini artırması, domino etkisi ile global dış ticaret hacminde daralmalara neden olabilir." yorumunu yaptı

"Misilleme yapılacaktır"

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci de ABD'nin, çelik ithalatına yüzde 25'lik ek vergiyi tüm dünyaya uygulaması durumunda sektörün ABD'ye ihracatının zorlansa da devam edeceğini, ancak yasa baştan sona haksız olsa da bazı ülkeleri ayırıp diğerlerine vergi getirmenin daha da kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

Kanada'ya ve Türkiye ile aynı ürün gamında olan Meksika'ya muafiyet tanınırsa, bu uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Türkiye'nin oyun dışına itileceğine dikkati çeken Ekinci, bunun aynı zamanda ABD'nin Türkiye ile ilişkilerinde onarılması güç bir yara açacağını dile getirdi.

Namık Ekinci, Türkiye'nin de kendi önlemlerini alacağını vurgulayarak, "Dünya ticaret savaşlarından söz edilen böyle bir ortamda ABD ne yapacak diye durup beklemiyoruz. Tüm platformlarda sesimizi yükseltiyor, kararın haksızlığını dile getiriyoruz.Gerektiği durumda misilleme yapılacaktır." dedi.