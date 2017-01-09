ABD'deki havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Amerikan haber sitesi TMZ tarafından yayımlanan görüntülerde, eski asker Esteban Santiago'nun, havalimanında yürürken aniden belindeki tabancayı çıkarıp, sağ tarafına doğru ateş ettiği görülüyor. Hemen ardından da etraftaki yolcular, saklanacak yer aramaya çalışıyor.

TMZ, nereden ele geçirdiğini açıklamadığı görüntülerin sadece 20 saniyelik bölümünü yayımladı. Yetkililer, 26 yaşındaki Santiago'nun mermisi bitene kadar ateş etmeyi sürdürdüğünü açıklamıştı. Saldırıda beş kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, silahındaki mermiler bittikten sonra teslim olmuştu.

Santiago'nun dolu olmayan yarı-otomatik bir silah ile mermi taşıdığı ve Alaska'dan uçağa bindiği belirtiliyor. Saldırganın Florida'ya vardıktan sonra tuvalette silahını doldurduğu düşünülüyor. ABD'de kilitli ve sert bir kutuya konulduktan sonra ateşli silahların bagajlarla beraber uçması yasal.

"DEAŞ'A KATIL"

Saldırganın amacının ne olduğu henüz saptanamasa da ABD'li yetkililer "terör saldırısı" ihtimalini dışlamadıklarını belirtti. 2010-2011’de Irak’ta görev yapan eski asker Esteban'ın psikolojik problemleri olduğu belirtilmişti. Esteban, "DEAŞ’a katıl" diye sesler de duyduğunu ve "Amerikan istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini" öne sürmüştü. FBI şahsı araştırmış, ancak tehdit olarak değerlendirmemişti.

Santiago'nun akrabaları, ABD'li saldırganın, Irak'ta savaşırken "aklını yitirdiğini" söylemişti. Erkek kardeşi ise psikolojik tedavi gördüğünü aktarmıştı.