ABD'deki katliamda gizemli notun sırrı çözülmeyi bekliyor

ABD'nin Las Vegas kentinde pazar gecesi açık hava konserini izleyen 22 bin kişinin üzerine bir otelin 32'nci katındaki odasından kurşun yağdırarak ülke tarihinin en yüksek can kayıplı toplu katliamını gerçekleştiren Stephen Paddock'un neden böyle bir eylem yaptığı gizemini hala koruyor. Ancak 59 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı katliamın ardından intihar eden 64 yaşındaki Paddock'un cesedinin yanında bir kalem ve bir not kağıdı bulundu. Henüz notun içeriğine dair bir açıklama yapılmasa da kağıdın Paddock tarafından yazılan bir intihar mektubu olabileceği ihtimali ağır basıyor.

"TİTİZLİKLE PLANLADI"

Katil Paddock'un motivasyonunu ortaya çıkarabilecek bir diğer ayrıntı ise odaya getirdiği kameralar olarak öne çıkıyor. Caninin 23 silah ve bol miktarda cephaneyle birlikte odasına 2, otel koridoruna da bir kamera yerleştirdiği öğrenildi. Odadaki ve koridorlardaki kameraların, güvenlik güçlerini gözetlemek için yerleştirildiğini söyleyen uzmanlar, odadaki bir kamerada da katliamın sebebiyle ilgili bir açıklama ya da bir ipucuna ulaşmaya çalışacak. ABD basını ise 9 ile 11 dakika arasında kalabalığa kurşun yağdıran Paddock'un katliamı daha önce en ince ayrıntısına kadar planladığını yazdı.

SEVGİLİSİNE 100 BİN DOLAR YOLLAMIŞ

Katliamcı Stephen Paddock'un, Filipinler'deki sevgilisi Marilou Danley'e 100 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı. Eylem hakkında bilgisi olabileceği düşünülen Danley, olaydan 4 gün sonra ABD'ye getirilirken, yetkililerin Danley'i ABD'de sorgulayacağı belirtildi.

Katliamdan kurtulan bir kadın, cep telefonu sayesinde hayatta kaldığını anlattı. Kadın, kurşun telefona geldiği için yara almadığını aktardı. (Sabah)