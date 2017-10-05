ABD'deki Türkler New York'ta, Süleymaniye Camii ve Eğitim Merkezi'nin inşasına başlandı

ABD'de, New York eyaletinin Long Island bölgesinde, Türkler tarafından büyük bir cami inşasına başlandı.

Long Island'ın Islip bölgesindeki cami, inşası tamamlandığında Amerika Müslümanlar Birliği Long Island Şubesine bağlı "Süleymaniye Camii ve Eğitim Merkezi" adıyla himzet verecek.

Amerika Müslümanlar Birliği imamlarından Sercan Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir camiinin, Birliğin 1993 yılından beri hizmet verdiği Long Island bölgesinde yıllardır beklenildiğini ve temelden inşa edecekleri ilk hizmet müessesesi olacağını bildirdi.

Aytekin camiinin hizmete girebilmesi için yaklaşık 2 milyon 500 bin dolar gerektiğini ve projenin tamamlanması amacıyla "Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Aytekin ayrıca Amerika Müslümanlar Birliği olarak bu amaçla 6, 7 ve 8 Ekim'de geliri inşaat çalışmalarında kullanılacak kermes programı düzenleyeceklerini belirtti.

Caminin resmi temel atma töreninin 8 Ekim Pazar günü yerel saatle 14:00'de yapılacağı açıklandı.