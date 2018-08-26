ABD'den AB'ye İran çıkışması: Yanlış zamanda yanlış sinyal

Bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Birliği'nin (AB) İran ile Avrupa arasındaki 'ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletmek' amacıyla 20.7 milyon dolarlık yeni ödeme yapacağını duyurması, yanlış zamanda yanlış sinyal yolluyor" dedi.

Aktarılacak olan paraların İran halkına yardım yerine terör faaliyetleri için kullanılacağını ileri süren ABD Dışişleri açıklaması şöyle devam etti:

"ABD ile AB, bu tüden bir yardım yerine, İran halkına gerçek bir destek sağlanması ve İran rejimi tarafından bölge ve dünya istikrarına yönelik tehditlere son verilmesiyle ilgili uzun vadeli çözüm arayışının üzerinde birlikte çalışmalı."

Avrupa Komisyonu, perşembe yaptığı açıklamada, İran'a yönelik sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeler için 18 milyon euroluk paketin kabul edildiğini duyurmuştu.

Sözkonusu yardım, İranla yapılan nükleer anlaşmayı sürdürme kapsamında AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon euroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor. (Sputnik)