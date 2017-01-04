ABD’den Bab için Ahlaksız teklif

Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasının ardından Ortadoğu’da destek verdiği terör örgütleriyle baş başa kalan Washington yönetimi, bölgedeki piyonu PKK/PYD’yi korumaya devam ediyor. Terör örgütlerine askeri uçakları düşürebilecek füze sistemlerini içeren ağır silah sevkiyatı yapan ABD’nin, şimdi de Ankara’nın DEAŞ’a karşı gerçekleştirdiği El Bab’daki Fırat Kalkanı Harekâtı’na yardım etmek için koşullar öne sürdüğü ortaya çıktı. Adının açıklanmasını istemeyen ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) mühimmat sağlanması gibi terör örgütü DEAŞ’a karşı etkili olabilecek teklifler yer aldığını söyledi.

‘PYD’YE DOKUNMAYIN’

Pentagon yetkilisi, yardımlar için öne sürülen tek koşulun ise terör örgütü PKK/PYD’ye müdahale edilmemesi olduğunu bildirdi. Türkiye’nin Washington’ın önerdiği bu koşulları reddettiğini ifade eden yetkili, ABD’nin Bab’dan sonra Münbiç’e gidilmemesi ricasında bulunduğunu belirtti. Obama yönetiminin DEAŞ’la mücadelede tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilmesini istediğini vurgulayan Pentagon yetkilisi, Musul operasyonu için kurulan uluslararası koalisyonun tek karar merci olmasının arzulandığını dile getirdi.

GÖSTERİ UÇUŞU

Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele eden müttefiki Türkiye’ye destek olmayan Washington, Bab operasyonunda pasif kaldıklarını itiraf etmişti. Pentagon Sözcüsü Peter Cook önceki akşam basın toplantısında, Türk askerleri ve ÖSO mensupları için Türkiye’nin isteği üzerine koalisyon uçaklarının havalandıklarını ancak uçakların yalnızca güç gösterisi yaptıklarını açıklamıştı. Cook, koalisyon uçaklarının ateş açmadıklarını belirterek DEAŞ’la nasıl mücadele verdiklerini de ortaya koymuştu.