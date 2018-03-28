ABD'den BM barış gücü misyonu bütçesine adil katkı çağrısı

Haley, BM Güvenlik Konseyinde BM barış gücü operasyonlarının görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin 6,8 milyar dolar olan barış gücü misyonlarının bütçesinin bundan sonra yüzde 28,5'ini değil yüzde 25'ini karşılayacağını söyledi.

Nikki Haley, ''Sadece bir ülke BM barış gücü misyonlarının bütçesinin dörtte birinden fazlasını karşılamamalı. Üye ülkeler arasında bütçenin daha adil bir dağılımını dört gözle bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Liberya, Sierra Leone ve Fildişi Sahili'ndeki barış gücü misyonlarının görevlerini tamamladıktan sonra kapandığını söyledi.

Diğer BM barış gücü misyonlarının da konuşlandırıldıkları ülkelerde barış ve güvenliğin sağlanmasının ardından görevlerini tamamlayarak ayrılmalarını umut ettiğini belirten Guterres, barış gücü misyonlarının artık çok daha tehlikeli, karmaşık ve yüksek riskli ortamlarda faaliyet gösterdiğini ve güçlü modern silahlara erişimi olan silahlı gruplar ve teröristlerden gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlattı.

Barış gücü askerlerinin tehlikeli ortamlar için yeterince donanımlı ve hazırlıklı olmadığına ve geçen yıl 59 barış gücü askerinin çirkin saldırılarda hayatını kaybettiğine dikkati çeken Guterres, BM Güvenlik Konseyine gerçekçi beklentilere odaklanma, barış gücü misyonlarını daha güçlü ve daha güvenli hale getirme ve siyasi çözümler ile iyi donanımlı, iyi eğitilmiş güçler için daha fazla destek sağlama çağrısında bulundu.

Guterres, cinsel istismar iddialarıyla da sarsılan barış gücü misyonlarında sıfır tolerans politikasıyla da cinsel istismarı engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, BM Güvenlik Konseyinin mart ayı dönem başkanı olarak konseyde yaptığı konuşmada, 2010 yılından beri büyük şiddetli çatışmaların sayısının üç kart artığını ifade etti.

Barış gücü misyonlarının önemli başarılara imza atmakla beraber cinsel istismar gibi karanlık sayfalarının da olduğunu vurgulayan Rutte, sorumlulukların omuzlanması ve çatışmalara siyasi çözümler bulmak için taraflar üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirtti.

15 BM barış gücü misyonunda 120 ülkeden 100 bin asker görev yapıyor.