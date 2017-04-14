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ABD'den Çin'e Kuzey Kore çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, 'Çin'in ekonomik ilişkilerden dolayı Kuzey Kore'ye karşı bir üstünlüğü var. Çin, Kuzey Kore'yle olan bu özel ilişkisini kullanarak nükleer ve balistik programların durmasını sağlayabilir' dedi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi.
 
Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Çin hükümetine seslenerek, Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu.
 
Çin'in Kuzey Kore ile güçlü ticari ilişkileri olduğunu belirten Toner, "Çin'in ekonomik ilişkilerden dolayı Kuzey Kore'ye karşı bir üstünlüğü var. Çin, Kuzey Kore'yle olan bu özel ilişkisini kullanarak nükleer ve balistik programların durmasını sağlayabilir." dedi.
 
Toner, son 6 ayda Kuzey Kore'nin defalarca balistik füze testleri yaptığını hatırlatarak, uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye karşı önlem alması gerektiğini dile getirdi.
 
Kuzey Kore'ye müdahalenin aciliyet gerektirdiğine dikkati çeken Toner, konuya ilişkin çözümün uzun vadede değil kısa vadede bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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