ABD'den Filistin konusunu BMGK gündeminden düşürme çabası

BM Güvenlik Konseyi, "Filistin sorunu dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum" başlıklı rutin toplantısını gerçekleştirdi.

Bu ay Konsey başkanlığını ABD üstlendiği için ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıya başkanlık etti.

Haley, Trump yönetimi tarafından bu göreve atandığında yaptığı açıklamalarda İsrail-Filistin sorununun çözüm yerinin BM olmadığını bu iki ülkenin sorunları kendi aralarında görüşmeleri gerektiği açıklamasını yapmış BMGK'ya "bu sorunu çok fazla gündemde tuttuğu" eleştirisi getirmişti.

Haley, başkan sıfatıyla üye ülkelere gönderdiği konsept notunda da oturumda Suriye, Lübnan, Irak, İran, DEAŞ ve Hizbullah gibi birçok konunun görüşüleceğini belirtti ancak bir sayfalık notta İsrail ve Filistin konusuna hiç değinilmedi.

BU KEZ KISA TUTTU

Toplantının başında konuşan BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da Haley'in toplantı öncesi gönderdiği konsept notu gereği bu ayki sunumunda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki çeşitli sorunlara değineceğini söyledi.

Önceki sunumlarında konuşmasının büyük bölümünü İsrail-Filistin sorununa ayıran Mladenov bu kez konuya ilişkin kısa bir açıklamanın ardından bölgede yaşanan diğer gelişmelere değindi.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimi kurma faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Mladenov, "Bu yerleşim faaliyetleri gelecekteki Filistin devletinin Batı Şeria'daki toprak bütünlüğünün altını daha fazla oyuyor. İşgal altındaki topraklarda yerleşim birimleri kurmak uluslararası hukuk altında yasa dışıdır. Bununla ilişkili tüm aktivitelerin durdurulması çağrısı yapıyorum." dedi.

ELEŞTİRME OTURUMLARI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de ülkesi adına yaptığı konuşmada, BMGK'nın İsrail-Filistin konusuna yoğunlaşmasını eleştirerek, "Maalesef bu aylık toplantılar İsrail'i şiddetle eleştirme oturumlarına dönüşmüş durumda. BMGK yıllardır absürt şekilde bir ülkeye önyargılı davranıyor." dedi.

Bu toplantıların faydalı olmaktan öte iki tarafı daha da uzaklaştırdığını savunan Haley, "Bu aylık toplantılarda bölge genelindeki çatışmaların nedenlerini bulmaya çalışalım." diye konuştu.

Barışın sadece taraflar arasındaki doğrudan görüşmelerle sağlanabileceğini ifade eden Haley, "ABD, İsrail ve Filistin arasında barışın mümkün olduğuna inanıyor ve bu amaç doğrultusunda aktif bir şekilde çalışıyor." dedi.

ESAD'IN YANINDA

İsrail'i eleştirmek yerine "bölgeyi kasıp kavuran" diğer sorunların da ele alınması gerektiğini belirten Haley, İran ve Hizbullah'ı Ortadoğu'daki krizlerin "baş sorumlusu" olmakla suçladı.

İran ve Hizbullah'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve yıllarca terör eylemleri gerçekleştirmekle eleştiren Haley, "Bugün İran ve Hizbullah, Beşşar Esed güçlerinin yanında savaşarak vahşete arka çıkıyor, binlerce insanın ölümüne, mülteci konumuna düşmesine neden oluyor." diye konuştu.

İran'ın Irak'ta milisler yetiştirdiğini ve Yemen'de Husi milislerini silahlandırdığını, Hizbullah'ın Suriye'de sivilleri katlettiğini, çocukları savaşmaya zorladığını ifade eden Haley, BMGK'nin artan "İran ve Hizbullah tehdidini" görmezden geldiğini ancak ABD'nin bu konuda harekete geçeceğini belirtti.

HUKUKUN İHLALİ

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da konuşmasında İran ve Hizbullah'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak bunun örneğinin Suriye'de açıkça görüldüğünü söyledi.

Rycroft, İran'ın Halep'in doğusuna insani yardım girişini engelleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini de savundu.

İsrail-Filistin sorununa da değinen Rycroft, tarafların uzlaşma konusunda istekli olmazlarsa terör ve istikrarsızlığın artacağı uyarısında bulundu.