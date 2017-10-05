ABD'li Büyükelçi: IKBY, ABD için hayal kırıklığı yarattı

Silliman Bağdat'taki Büyükelçilik binasında yaptığı basın toplantısında, "IKBY'nin referandumu gerçekleştirmesi bizim için hayal kırıklığı yarattı. Bu, DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkileyebilir. Herkesi sakinleşmeye davet ediyoruz." dedi.

Bağdat ile Erbil arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek için diyalog çağrısı yapan Büyükelçi Silliman, iki tarafın uzlaşması için ülkesinin çaba sarf ettiğini dile getirdi.

"DEAŞ moral çöküntüsü yaşıyor"

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta "moral çöküntüsü" yaşadığını ifade eden Silliman, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin geri alınmasından dolayı da Irak güçlerini tebrik etti.

"Müreffeh bir Irak'a odaklanıyoruz ve bunu hedefliyoruz" diyen Silliman, "Iraklılar, DEAŞ sonrasını düşünmeli." ifadesini kullandı.

Irak'taki Amerikalı askerler konusuna da değinen ABD'li Büyükelçi, Irak'ta karada savaşan askerlerinin bulunmadığını savunarak, bazı üslerde istihbarat desteği için askeri müsteşarların olduğunu sözlerine ekledi.