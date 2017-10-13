ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: İran ile nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına konuşan Rex Tillerson, Trump'ın bugün yapacağı İran açıklamasıyla ilgili bilgi verdi.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya şu anda bağlı kalacağını kaydeden Tillerson, buna karşın Beyaz Saray'ın "İran'ın anlaşma kurallarına uyduğunu" ifade eden bildirimi bu sefer yapmayacağını belirtti.

İlk kez onay verilmiyor

Tillerson, 2015 yılında imzalanan ve ABD yönetiminin her 3 ayda bir Kongreye "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" belirten bildirimini ilk kez yapmayacağını vurguladı. Ayrıca, Trump'ın Kongreden anlaşmayı yeniden gözden geçirip değerlendirecek bir süreç üzerinde çalışmasını isteyeceğini ifade etti.

Trump'ın konuşmasında, "İran'la nükleer anlaşmanın ABD çıkarlarına uymadığını" söyleyeceğini belirten Tillerson, İran'a hemen yeni yaptırımlar getirilmese de Kongrenin kapsamlı bir İran stratejisi için alan açmasını isteyeceklerini dile getirdi.

Seçim kampanya döneminden bu yana İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu ve sona erdirilmesi gerektiğini savunan ABD Başkanı Trump'ın, nükleer anlaşmanın kaderini belirleyecek açıklamasını bugün yapması bekleniyor.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu.

Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.