Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Güney Sudanlı üst düzey yetkililere yaptırım

ABD yönetimi, Güney Sudanlı üst düzey 3 yetkili hakkında yaptırım uygulama kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Malek Reuben ve eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong'a, "Barışı, güvenliği ve istikrarı tehlikeye attıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.
 
Açıklamada, söz konusu kişilerin, ABD'deki mal varlıklarının doldurulduğu, ABD'ye girişlerinin ve ABD vatandaşlarının bu kişilere ait firmalarla ticaret yapmasının yasaklandığı belirtildi.
 
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Güney Sudan'da halkın üçte biri, iç savaş nedeniyle 4 yıldır devam eden kriz yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon kişi yerlerinden oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
3 çocuğunu evde bırakıp Arakanlı Müslümanlar için bisikletiyle yollara düştü

3 çocuğunu evde bırakıp Arakanlı Müslümanlar için bisikletiyle yollara düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA