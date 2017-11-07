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ABD, Gürcistan'a 100 milyon dolarlık savunma finansmanı sağlayacak

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, ABD'nin, ülkesinin savunma alanındaki reformlarını hayata geçirmesi amacıyla 100 milyon dolardan fazla finansman desteği sağlayacağını belirtti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanı İzoria'nın bir hafta sonra ABD'de gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bu ülkenin Tiflis Büyükelçisi İan Kelly'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşme hakkında Bakan İzoria, ABD'nin Gürcistan'ın savunma imkanlarının artırılmasına yönelik desteğini sürdüreceğini belirtti.

İzoria, "Özelikle belirtmek isterim ki savunma alanındaki ilişkilerde niteliksel olarak yeni aşamaya geçiyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl, ABD tarafından, Gürcistan'ın savunma reformları için 100 milyon dolardan fazla harcanacak. Bu, Gürcistan'ın savunma imkanlarını daha da güçlendirecek ve ülkelerimiz arasındaki mevcut olan stratejik iş birliğini yüksek seviyelere getirecek." ifadesini kullandı.

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