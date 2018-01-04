ABD'den İran'daki 'protestoculara' yönelik açıklama: Unutulmayacaksınız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandı.

Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğine dikkati çekti.

Nauert, şunları kaydetti:

"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."