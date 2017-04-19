ABD'den İran'ı kızdıracak açıklama

<p> ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Mattis, İran'a karşı sert ifadeler kullandı. Jim Mattis, "Bölgede ne zaman bir sorun olursa İran'ı orada oluyor" diye konuştu.</p>
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