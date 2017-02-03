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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer: İsrail’in Filistin’de yeni yerleşim alanı oluşturma girişimi barışa yardımcı olmaz

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İsrail’in Filistin topraklarında yeni yerleşim alanı oluşturma girişimlerinin barış görüşmelerine yararlı olamayacağını belirtti.

  • İHA
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Spicer, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yerleşimler oluşturma girişimlerine karşılık, "Yeni yerleşim alanlarının açılmasının ve sınırlarının genişletilmesinin barış hedefine ulaşmamız noktasında yardımcı olmadığını düşünüyoruz" dedi.   
 
İsrail'in yerleşim faaliyetleri hakkında herhangi bir resmi görüş almadığını söyleyen Spicer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ayın ilerleyen günlerinde görüşeceklerini bildirdi.  

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