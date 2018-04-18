Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Duma açıklaması: Klor ve sarin kullanıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, 'Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sözcü Nauert, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de rejime bağlı haber ajanslarının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Duma'ya girdiği bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Nauert, "Suriye devlet medyasının, heyetin Duma'ya girdiğini söylediğini biliyoruz. Fakat biz bunu bağımsız olarak doğrulayamayız. Bizim güvenilir olarak gördüğümüz kaynaklar, heyetin, henüz Duma'ya girmediği yönünde bizi bilgilendirdi." diye konuştu.

Heyetin bir an önce Duma'ya güvenli ve hızlı bir şekilde girmesini istediklerini kaydeden Nauert, "Fakat aynı zamanda delillerin de saf olmasını istiyoruz. Heyetin, Duma'ya girmesi uzadıkça delillerin bozulması sorunu var." ifadesine yer verdi.

- "Klor ve sarin kullanıldı"

Bakanlık Sözcüsü Nauert, ellerindeki bilgiye göre Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını belirterek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yakında Kandil´i teröristlerin başına yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yakında Kandil´i teröristlerin başına yıkacağız

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Sakın bu isimleri çocuklarınıza vermeyin

Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz fotoğraflar

Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz fotoğraflar

Kobra yılanı hayatının şokunu yaşadı

Kobra yılanı hayatının şokunu yaşadı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA