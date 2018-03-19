Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’den Kanada’ya mülteci akını

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra aralarında özellikle seyahat yasağı uyguladığı ülkelerin vatandaşları olmak üzere 25 bin mülteci Kanada’ya sığınma talebinde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'den Kanada'ya yaklaşık 25 bin mülteci sığınma talebinde bulundu. ABD’de havaların ısınmasıyla göç dalgasının ve daha fazla göçmenin sınırdan geçmesi ihtimali üzerine Kanada hükümetinin hazırlıklar yaptığı açıklandı.

Kanada Göçmen ve Mülteci Bakanı Ahmed Hussen, mülteci akını ile ilgili yardım kuruluşlarının mücadele ettiklerini ve daha fazla kaynağa, kapsamlı bir uzun vadeli plana ve Ottawa ile daha iyi bir koordinasyona ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Son aylarda rakamlar tırmanmaya devam ediyor" diyen Hussen, Trump'ın seçilmesinden önceki yıllarda ABD sınırından Kanada’ya geçen sığınmacıların sayısı konusunda Kanada hükümetinde hiçbir ulusal ve tarihsel verinin bulunmadığı, Ocak 2017'den bu yana, sınırdan geçen mülteci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu belirtirken, hastanelerdeki hasta sayısının bir yıl içinde yüzde 45 arttığını ve insanların bir randevu alabilmeleri için birkaç hafta beklediklerini söyledi.

Hussen, sağlık sorunlarının da yaşandığını ve özellikle Toronto, Winnipeg, Vancouver ve Montreal kentlerine yeni gelenleri barındırmak ve okulları, istihdam bulmalarına yardımcı olma yolunda çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütünün tuzakladığı binada patlama: 11 ölü

Terör örgütünün tuzakladığı binada patlama: 11 ölü

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA