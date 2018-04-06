ABD'den 'karışık' Suriye'den çekiliyoruz açıklamaları

BD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamalarından ardından üst yetkililerden Amerikan basınına 'karışık' mesajlar yansıdı.

Pentagon "dedikodu" olarak niteledi

Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie de DEAŞ'ın sonunun geldiğini ancak önlerinde çekilme konusunda bir takvim olmadığını söyledi.

6 ay içinde çekilecek iddiası

Amerikan AP haber ajansının, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, ABD askerlerini Suriye'den 6 ay içinde çekmek istediği iddiasına yer verilmişti.

Haberde söz konusu yetkililer, ABD Başkanı'nın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini ve kamuya açık bir çekilme takvimi açıklamadığını ancak birliklerin, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ABD'ye dönmesini istediğini ifade etmişti.

Beyaz Saray'da salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşulan konulara hakim yetkililer, toplantıda, Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini, buna mukabil, ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığını dile getirmişti.

Aynı yetkililer, Trump'ın, Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiğini iddia etmişti.

"Yerel güçler" süreci

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dünkü basın brifingindeki "Amerikan askerlerinin DEAŞ'a karşı görevi bitiyor, artık yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz" açıklaması da dikkati çekti.

Ayrıca Amerikan medyasındaki bazı haberlerde de Trump'ın geri çekilmeyi yavaşlatma konusunda kısmen ikna olduğu belirtilmiş, hatta adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkililerinin, "ABD askerleri bir süre daha kalıyor ancak bu sürenin sonunda çekilme gerçekleşecek" yorumlarına yer verilmişti.

Askeri misyon sonuna geliyor

Dün sabah saatlerinde konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, "Suriye'de DEAŞ'ı yok etme askeri misyonu, DEAŞ'ın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde sonuna geliyor. (Suriye ile ilgili) Gelecek planları hakkında müttefiklerimiz ve dostlarımızla konuşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.