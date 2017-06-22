ABD: Katar’a sunulacak istekler listesi makul olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar’dan istediklerinin bir listesini hazırladığını, bunların makul ve uygulanabilir olmasını umduğunu söyledi. Tillerson, Suudi, Arabistan, Emirlikler, Mısır ve Bahreyn’in bir istekler listesi hazırladığını anladıklarını, Yakın zamanda Katar’a sunulacak olan bu istekler listesinin makul ve uygulanabilir olmasını umduğunu söyledi.

Tillerson, Kuveyt’in krizi çözmek için yaptığı arabuluculuk çalışmalarını ABD’nin desteklediğini söyledi. Katar’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin duruşunu Doha’nın iyi karşıladığını söyledi.

Öte yandan gelecek hafta Washington’a gitmesi beklenen Katar Dışişleri Bakanı, önce ticaret ve seyahat kısıtlamalarını kaldırmaları görüşmelerin daha sonra yapılacağını söylemişti. İki hafta önce ABD Başkanı Donald Trump, Katar’a karşı sert bir tutum sergilemiş ve Katar’a uygulanan ambargonun Suudi Arabistan’da yaptığı görüşmelerin sonucu olduğunu söylemişti.

Katar yönetimi 23 Mayıs’ta internet korsanlarının Katar Emiri’ne atfen sahte açıklamalar yayınlandığını iddia etti. Açıklamalar Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dahil birçok Körfez networklerinde yayınlandı. Bu yayınlar Körfez ülkeleri arasında bir seri diplomatik kırılmaları ateşledi. Üç körfez ülkesi ile Katar arasındaki ilişkiler kesilmişti. 5 Haziran’da Katar’a karşı ani bir ambargo uygulanıp kara, deniz ve hava bağlantıları kesilmişti. Katarlı diplomatlara ambargo uygulayan ülkelerden ayrılmaları yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Körfez İşbirliği Teşkilatı

Körfez İşbirliği Teşkilatı, Arap yarımadasında Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin katıldığı siyasi ve ekonomik bir işbirliği teşkilatıdır. Körfez İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek maksadıyla 1981’de kuruldu. 5 Haziran 2017’de sabah saatlerinde önce Bahreyn ardından da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Daha sonra da Mısır, Katar’la ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. Birkaç gün sonra Ürdün, Katar’la diplomatik ilişkileriniz azaltacağını belirterek Al Jazeera’nın Amman Bürosuna kapattığını açıklamıştı. Katarla ilişkilerini kesen ülkeler, Katar’ın terörizmi desteklediğini, Körfez ülkelerini karıştırdığını ileri sürerek ülkelerinin istikrar ve güvenliği için bu tedbirleri aldıklarını açıklamışlardı.

Ardından Bahreyn, Mısır ülkelerindeki Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerini terk etmelerini ve Karnındakilerin de ülkelerine geri dönmesi kararını vermişlerdi. Suudi Arabistan, Katar’ın Yemen’deki askerlerini geri çekmesini istemiş, Katarla ilişkilerini kesen 9 ülke Bahreyn, Birlişek Arap Emirlikleri, Mısır, Yemen, Doğu Libya hükümeti, Maldivler, Moritanya, Senegal, Ürdün ve Jibuti, Katarla ilişkilerini kesme kararı almıştı. Katar’da hala 34 ülkeyi temsil eden 90 diplomatik misyon görevlisi bulunuyor.