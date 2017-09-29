ABD'den Küba uyarısı: Gitmeyin!
ABD, 'ses saldırıları' sebebiyle vatandaşlarını Küba'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Ayrıca ABD yönetimi, Küba'daki büyükelçiliğindeki görevlilerin yarısını ülkeye geri çağırdı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: HABERTÜRK
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