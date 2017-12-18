ABD’den, Kuzey Kore füzelerine karşı F-35 önlemi

ABD ile Kuzey Kore arasındaki kıtalar arası balistik füze gerilimi devam ederken, ABD Füze Savunma Ajansının beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını kıtalar arası balistik füzeleri takip etmek için de kullanmak üzere deneyler yaptığı bildirildi.

Deneyle ilgili detaylar, savunma şirketi Northrop Grumman’ın sınırlı sayıda Amerikan medyasından gazetecilere yaptığı bir tanıtımda ortaya çıktı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Northrop Grumman’ın Maryland eyaletindeki ofisinde yapılan toplantıda 2014'te ABD Füze Savunma Ajansıının yaptığı deneyin videolarının gösterildiği ifade edildi.

2014 ekim ayında yapılan deneyde F-35 uçağının değişik noktalarına yerleştirilmiş 6 DAS (Distributed Aperture System) adı verilen kızılötesi elektrooptik sensörlerin balistik füzeleri de takip edip edemeyeceği test edildiği belirtildi.

DAS adı verilen sensor sistemi, pilotların kasklarına sabitlenmiş göstergelerden 360 derece çevresindeki uçak veya füzeleri tespit etmesine yarıyor.

Deneyde F-35 uçaklarının kıtalararası bir balistik füzeyi takip edip yerde konuşlu füze savunma sistemlerine kesine yakın koordinat verebildiği tespit edildiği kaydedildi.

ABD füze savunma sistemleri deneylerde başarılı olmuş olsa da kıtalar arası balistik füzeleri kesin bir isabetle düşürebilmesinin şüpheli olduğu ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kuzey Kore’nin kıtalararası füzeleri düşürmenin en iyi yolunun fırlatıldıktan sonra yükselme safhasında vurulmasının en iyi seçenek olduğunu düşünse de Kuzey Kore’nin hava savunma sistemlerinin böyle bir müdahaleye imkan tanımayacağı belirtiliyor. Bundan dolayı da Pentagon’un daha fütürist yaklaşımları denediği öne sürülüyor.