ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal eden 10 gemiye liman yasağı talebi

Kyodo'nun haberine göre, ABD, yaptırımlar kapsamında bu ülkeye ihracı yasak maddeleri taşıyan 10 geminin BM üyesi ülkelerin limanlarına girmesinin yasaklanmasını talep etti. Bu kapsamda, ABD, ilgili öneriyi BMGK'nin Kuzey Kore yaptırımlarını değerlendiren komiteye sundu.

BMGK'nin 15 üyesinin kabul etmesi halinde öneri yürürlüğe gidecek.

Beyaz Saray yönetimi, Lighthouse Winmore, Billions 18, Rye Song Gang 1, Sam Jong 2, Xin Sheng Hai, Kai Xiang, Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Yu Yuan ve Glory Hope 1 adlı gemilerin kara listeye alınmasını istiyor.

Kuzey Kore, Hong Kong, Panama ve Togo bayrağı taşıdığı iddia edilen gemilerin, Kuzey Kore'den gelen kömüre karşılık bu ülkeye petrol ürünleri gönderdiği ileri sürülüyor. Bu değiş tokuşun denizde yapıldığı düşünülüyor.

Nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uygulayan BM, ekim ayında bu yaptırımları ihlal eden dört gemiye 120 gün boyunca tüm limanlara giriş yasağı getirmişti.