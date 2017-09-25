Pentagon Sözcüsü Robert Manning: Kuzey Kore provokatif eylemlere son vermezse Trump'a seçeneklerimizi sunacağız

<p> Pentagon Sözcüsü Robert Manning, yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun açıklamalarına yanıt verdi.</p> <p> Açıklamada, <strong>"Kuzey Kore provokatif eylemlere son vermezse Trump'a seçeneklerimizi sunacağız" </strong>ifadelerini kullandı.</p> <p>
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