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Pentagon Sözcüsü Robert Manning: Kuzey Kore provokatif eylemlere son vermezse Trump'a seçeneklerimizi sunacağız

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ABD uçaklarını vurabileceklerini açıklamasının ardından Pentagon'dan yanıt geldi.

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Pentagon Sözcüsü Robert Manning, yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Açıklamada, "Kuzey Kore provokatif eylemlere son vermezse Trump'a seçeneklerimizi sunacağız" ifadelerini kullandı.

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