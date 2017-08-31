ABD Kuzey Kore'ye B-1 bombardıman uçağıyla gözdağı verdi

Washington-Pyongyang hattındaki gerilim yeniden trmanışa geçti. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen orta menzilli füze denemesine ABD yönetimi gözdağı gibi cevap verdi. ABD'nin B-1 ağır bombardıman uçakları Kore yarımadası üzerinde uçuş yaptı.

ABD'DEN TEHDİT GİBİ TATBİKAT

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar ile bölgede tatbikat uçuşu gerçekleştiren ABD, uçuşta tüm hava gücünü gösteren unsurlarını gözler önüne serdi.

İki adet B-1B bombardıman uçağı, dört F-15 savaş uçağı ve dört F-35B savaş uçağının Kore yarımadası üzerinde uçuş yaparken, uçakların seyir anında bomba yüklü oldukları belirtildi.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Güney kore Hava Kuvvetleri dev gövde gösterisinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, bombardıman ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen tatbikatın, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine "güçlü bir cevap" niteliği taşıdığı ifade edildi.

ABD'DEN GÜNEY KORE'YE DESTEK

Güney Kore, tehlikeli füze denemesinin ardından Pyongyang'dan gelecek olası bir saldırıya karşı ABD'li müttefiklerinden Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını talep etmişti.

Seul'e destek için ABD'nin B-1B'ler dışında B-52 bombardıman uçakları, füzesavarlar, nükleer denizaltıları ve uçak gemilerini bölgeye sevk edilebileceği belirtiliyor.