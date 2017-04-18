ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Kuzey Kore'ye uyarı: Barış, güç yoluyla gelir

Güney Kore'nin ardından 10 günlük önceden açıklanmayan Asya ve Pasifik ülkeleri temasları kapsamında Japonya'ya giden Pence, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü.

'YÜZDE YÜZ YANINIZDAYIZ'

ABD'nin Kuzey Kore'den gelecek olası bir tehdit karşısında Japonya'nın yanında olduğu mesajını veren Pence 'Kore Yarımadası'nda barışçı bir çözüm ve bölgenin nükleerden arındırılmasına ulaşmak için Japonya ile yakın iş birliği' yapacaklarını söyledi.

"Japon Denizi'ndeki artan provokasyonlar ile Japonya halkının zor zamanlar geçirdiğinin farkındayız. Yüzde yüz yanınızdayız. Tüm seçenekler masada iken, Başkan (Donald) Trump, Japonya, Güney Kore, Çin ve bölgedeki müttefikleri ile yakından çalışmaya kararlı" diyen Pence, "Biz Japonya gibi, ülke olarak her zaman barışın peşindeyiz ancak biliyorsunuz barış, güç yoluyla gelir. Ve biz bölgede barış ve güvenlik için Japonya ve müttefiklerimizle birlikte güçlü bir şekilde duracağız" ifadelerini kullandı.

ABE: DİYALOG OLSUN DİYE DİYALOG DEĞERSİZ

Abe ise "Gayet açık ki bizim için diplomatik çabalar, barış anlaşmaları kadar hayati önemde. Ancak aynı zamanda diyalog olsun diye diyalog değersizdir ve Kuzey Kore'nin masaya gelmesi ve ciddi bir diyaloğa girmesi için baskı yapmamız bizim için önemli" dedi.

PENCE'TEN KUZEY KORE'YE 'SURİYE VE AFGANİSTAN'LI' TEHDİT

Pence önceki günkü Güney Kore ziyaretinde de 'Stratejik sabır dönemi sona erdi' açıklamasını yinelemişti. Ayrıca ABD'nin Afganistan ve Suriye'deki son saldırılarının Pyongyang yönetimine bir 'mesaj' olduğunu vurgulamıştı.

Pence, "Geçen iki haftada dünya, yeni Başkan Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki eylemlerinin kararlılığı ve gücünü gördü. Kuzey Kore onun kararlılığı ve bölgedeki ABD ordusunun gücünü test etmezse iyi yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı Tomahawk füzeli saldırısı gibi 'tek taraflı' eylemlerin Kore Yarımadası'nda tekrarlanmaması uyarısında bulunmuştu.

'JAPONYA OLASI KRİZDE KENDİ VATANDAŞLARINI KURTARABİLİR'

Japonya Savunma Bakanı Tomomi İnada ise yaptığı açıklamada tahliye gerektirecek bir kriz durumunda Japon askerlerini Kore Yarımadası'na göndermek için hazır olmaları gerektiğini savundu.

Parlamentoda açıklama yapan ve pasifist Japonya ordusunun rolünün artması gerektiğini savunan bir 'şahin' olarak tanınan İnada, olası asker gönderimine Japon yasalarının izin verdiğini ancak tahliyenin olacağı ülkenin de onayının gerektiğini belirtti.

Ancak Japon askerinin Güney Kore'ye tahliye amaçlı gönderimi bu ülkede tepki çekebilir zira 1910-1945 yılında Kore'yi işgal eden Japonya'nıno dönem yaptığı eylemlerin acısı ülkede hala öfkeyle hatırlanıyor.

Başbakan Abe, 2 yıl önce pasifist Japonya ordusunun diğer ülkelerde muharip görevlere katılmasının önünün açan kanun maddesini geçirmişti.